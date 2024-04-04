"الشباب والرياضة" تنظم دورات تدريبية عن التطوع الرقمي في المنوفية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، دورات تدريبية حول التطوع الرقمي لشباب أندية التطوع بمحافظة المنوفية، بهدف إعداد وتدريب أفراد وأعضاء أندية التطوع علي الوسائل والبرامج الحديثة في العمل التطوعي وتعريف الشباب بتطور تلك الوسائل للأعمال التطوعية الرقمية الحديثة.

وتم تنظيم البرنامج على مدار يومين منذ امس لليوم الثاني وذلك بمراكز شباب "مدينة أشمون- جريس - مؤنسة" التابعين لإدارة شباب أشمون.

التعريف بالتطوع الرقمي وربطه بالثقافة الرقمية واستخداماتها

تم خلال الدورات التعريف بالتطوع الرقمي وربطه بالثقافة الرقمية واستخداماتها في تنمية العمل التطوعي وأهميته وأشكاله، وتطور الثقافة الاتصالية والبيئة الرقمية، تطور الدعاية للأعمال التطوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتطورة التى تستهدف أعداد كبيرة من المتطوعين ودور مراكز الشباب في تعظيم دور المتطوعين.

و قد حاضر في الدورة الدكتورة هبة المنوفي مدرس كلية الإعلام جامعة المنوفية، ودار نقاش وورش عمل بين المحاضر وأعضاء أندية التطوع وكانت حلقات مثمرة شكرًا وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، و ضمن توجيهات الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية وإشراف المهندس حسن إبراهيم بدر وكيل المديرية للشباب.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية قد تابعت الدورات الرمضاني في أندية المراكز وتم تكريم الفرق الفائزة.