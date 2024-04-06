السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بالجيزة

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس

شهد الطريق الدائري في منطقة المريوطية اتجاه الهضبة حادث تصادم أتوبيس إحدى الشركات، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وقوع حادث مروري على الطريق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام أتوبيس إحدى الشركات على الطريق الدائري، بالتحديد عند نزلة المريوطية اتجاه الهضبة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطريق الدائري المريوطية حادث تصادم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

كواليس مسرحية ريا وسكينة.. خفايا وخلافات لم تُكشف من قبل

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه