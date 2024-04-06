إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بالجيزة

شهد الطريق الدائري في منطقة المريوطية اتجاه الهضبة حادث تصادم أتوبيس إحدى الشركات، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا مفاده وقوع حادث مروري على الطريق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام أتوبيس إحدى الشركات على الطريق الدائري، بالتحديد عند نزلة المريوطية اتجاه الهضبة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.