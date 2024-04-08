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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على رجل أعمال قطرى هارب من 76 حكمًا قضائيًا فى الشيخ زايد

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للقبض على رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكمًا قضائيًا، بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد. 

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، باختفاء رجل أعمال قطري هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية للقبض عليه. 

ونجحت مباحث الشيخ زايد في القبض على الهارب، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه رجل أعمال يتاجر في السيارات، في الأربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات. 

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وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات، حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال أعمال ولا يسدد قيمة الإيجار للمعرض الأساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة أقام بها أصحاب المعارض دعاوى أمام المحاكم وصدر ضده 76 حكمًا قضائيًا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية وألقت القبض عليه. 

رجل أعمال قطري الشيخ زايد مباحث تنفيذ الأحكام هارب

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