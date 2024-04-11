الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يستكمل جولاته التفقدية فى ثانى أيام عيد الفطر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الصباحية المفاجئة بثاني أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في ١٢ مركزًا ومدينة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية خاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

ووجَّه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

الإشغالات والتعديات الوحدات المحلية الوحدات المحلية في ١٢ مركز ومدينة من خلال مركز السيطره الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الكافيهات والمقاهي الموقع والأحداث

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