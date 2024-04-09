الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير الصحة ومحافظ الغربية يناقشان الموقف التنفيذى لمشروعات القطاع الصحى

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وزير الصحة والسكان، اليوم، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، في مستهل زيارته محافظة الغربية لتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بالمحافظة والتي تسعى المحافظة جاهدة إلى الانتهاء منها ودخلوها الخدمة من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الحالية، إلى جانب تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الطبية للجميع، فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بحياة كريمة.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، كمبادرة "100 مليون صحة"، وحملة "100 يوم صحة"، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر على الأمراض السارية، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة، والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة، وغيرها.

بالإضافة إلى مناقشة جهود محافظة الغربية في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وما حققته اللجان المشكلة من أنشطة وفعاليات تخدم المشروع بالمحافظة.

كما عرض المحافظ عددا من الفيديوهات للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها في المحافظة.

محافظ الغربية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، وفدا من الكنيسة الإنجيلية، برئاسة القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا، والقس نشأت وطسن، وعددا من أبناء الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ القس منسي محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

من جانبه، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا: إننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته، تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وزير الصحة والسكان المنشآت الصحية بالمحافظة بحياة كريمة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر على الأمراض

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