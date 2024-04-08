الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص التهنئة كالآتي: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متوجهًا للمولى- عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة، هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

 

تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك رئيس مجلس النواب علام مفتي الجمهورية

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