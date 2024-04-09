الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حدائق ومنتزهات الغربية تستعد لاستقبال المواطنين في عيد الفطر

حدائق ومنتزهات الغربية
حدائق ومنتزهات الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جاهزية جميع الحدائق والمنتزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد.

الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق  والمتنزهات والجزر الوسطى

وأشار محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى إلى أن الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

محافظ الغربية يستقبل وفدا من الكنيسة الانجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية وفدا من الكنيسة الانجيلية برئاسة القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد من أبناء الطائفة الإنجيلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ القس منسي محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري  بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمى عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

جاهزية لحدائق والمتنزهات لإستقبال المواطنين فترة العيد الوحدات المحلية المسطحات الخضراء

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