الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يُتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بالمحلة الكبرى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، جولة مفاجئة تفقدية لشوارع المحافظة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع، ورفع الإشغالات وأعمال النظافة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من الشوارع بمدينة المحلة الكبرى (شكري القوتلي، شارع بور سعيد، شارع الوحدة العربية، شارع عمار بن ياسر، شارع محب، منطقة الشعبية، شارع البحر، شارع سكة زفتى، كورنيش المحلة، شارع الشامي، الرجبي، المستشار، محيط الموقف الجديد، شارع الترعة).

وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد، وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات

كما وجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

محافظ الغربية سعيد شارع الوحدة العربية شارع سكة زفتى رؤساء الأحياء تكثيف الحملات لإزالة لشوارع عروس الدلتا

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