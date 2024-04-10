محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على المصلين فى تقليد سنوى

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، اللواء خالد عبدالسلام مختار مدير أمن الغربية، اللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي لمنطقة وسط الدلتا، العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، العقيد فارس الأشوح من المنطقة الشمالية العسكرية، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام المحافظ بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي،

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الغربية و وزير الصحة يتابعان الموقف التنفيذي لمستشفيات القطاع الصحي بمركز ومدينة طنطا



تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفيات طنطا العام، وأورام طنطا الجديد و مستشفى محلة مرحوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفيات القطاع الصحي بمركز ومدينة طنطا يأتي ذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام المقام على مساحة 13 ألف متر مربع بنسبة انجاز بلغت 93%، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

وبعد ذلك تفقد الوزير والمحافظ إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد على مساحة5874 م2، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى، مشيدا بمعدلات الإنجاز، الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

واختتم الوزير والمحافظ الجولة التجهيزات بمستشفى محلة مرحوم المركزي والتي تقام على مساحة 7700 متر مربع ومكونة من دور أرضى ودورين أول وثان بإجمالي عدد 63 سرير.

جاء ذلك بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، الدكتور احمد سعفان رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة ،النائب ايهاب الهرميل الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاراه الصحة بالغربية ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة .