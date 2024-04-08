الغربية تتزين.. والمحافظ يتابع حملات النظافة والتجميل المكثفة لاستقبال عيد الفطر

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ الغرب خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

متابعة الموقف التنفيذي لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق محلة مرحوم وكورنيش محلة منوف

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أجرى جولة صباحية تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا مؤكدا حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

بدأت الجولة بتابعة الأعمال الجارية في توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدخل قرية ميت حبيش وذلك عقب إزالة نقطة مرور ميت حبيش البحرية لتوسعة الطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400 متر وعرض 15 مترا موجها المحافظ مديرية الطرق ومركز ومدينة طنطا بتوسعة الطريق وعمل أرصفة موحدة بطول الطريق ونقل أعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات واستغلال المساحات الفارغة لإقامة ساحات انتظار للمستشفى ومركز الشباب.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بكورنيش محلة منوف والذي يربط الطريق السريع بمجمع كليات طنطا بطول 2 كيلو وعرض 20 مترا.