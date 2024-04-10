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مصر

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2024 يشكل موضوع بحث شائع بين المواطنين للذين يرغبون في معرفة توقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وجميع مدن ومحافظات مصر، حيث يبقى لنا ساعات قليلة فقط قبل أداء صلاة عيد الفطر، ويزداد إقبال المسلمين على المساجد وإذاعة تكبيرات العيد، وتعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً. 

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024

سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. 

 

موعد إقامة صلاة عيد الفطر 2024 في مصر 

في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء في كافة المحافظات نقدم في السطور التالية، موعد صلاة العيد في القاهرة وبعض المحافظات. 

بالأسماء.. القليوبية تخصص 410 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

محافظ سوهاج: تخصيص 205 ساحات و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر

 موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 

في عام 2024، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 إبريل، وسيكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا وذلك حسب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 وفي باقي المحافظات، ستكون مواعيد صلاة العيد كالتالي:-

- في محافظة الجيزة: 5:58 صباحًا.

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أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024| مواعيد الصلاة فى بعض المحافظات

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رئيس جامعة سوهاج: المستشفيات الجامعية جاهزة بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر

 

 موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية 

- في محافظة الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024  في مدن ومحافظات مصر 


يتم أداء صلاة عيد الفطر في محافظة القليوبية في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

تقام صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات والمدن في مصر في أوقات مختلفة، حيث يتم ذكر الوقت المحدد لصلاة العيد في كل محافظة على النحو التالي:

- العريش: الساعة 5:47 صباحًا.

- الإسكندرية: الساعة 6:02 صباحًا.

- بورسعيد: الساعة 5:53 صباحًا.

- كفر الشيخ: الساعة 5:58 صباحًا.

- طنطا: الساعة 5:58 صباحًا.

- مرسى مطروح: الساعة 6:15 صباحًا.

- شبين الكوم: الساعة 5:59 صباحًا.

- دمياط: الساعة 5:55 صباحًا.

- السويس: الساعة 5:53 صباحًا.

- الدقهلية: الساعة 5:46 صباحًا.

- الشرقية: الساعة 5:56 صباحًا.

- الطور: الساعة 5:50 صباحًا.

- الفيوم: الساعة 6:00 صباحًا.

- المنصورة: الساعة 5:57 صباحًا.

- نويبع: الساعة 5:45 صباحًا.

- الغردقة: الساعة 5:50 صباحًا.

- أسيوط: الساعة 6:00 صباحًا.

- أسوان: الساعة 5:56 صباحًا.

- السلوم: الساعة 6:21 صباحًا.

- سانت كاترين: الساعة 5:48 صباحًا.

- شلاتين: الساعة 5:37 صباحًا.

- طابا: الساعة 5:44 صباحًا.

- شرم الشيخ: الساعة 5:47 صباحًا.

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الغربية تُعلن جاهزية ساحات الصلاة وأماكن التنزه خلال عيد الفطر

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أماكن ساحات الصلاة.. وتفاصيل خطة عمل أجهزة محافظة القاهرة خلال العيد


إقرأ أيضًا: بهجة العيد| موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

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