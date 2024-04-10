باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024 يشكل موضوع بحث شائع بين المواطنين للذين يرغبون في معرفة توقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وجميع مدن ومحافظات مصر، حيث يبقى لنا ساعات قليلة فقط قبل أداء صلاة عيد الفطر، ويزداد إقبال المسلمين على المساجد وإذاعة تكبيرات العيد، وتعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً.

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024

سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

موعد إقامة صلاة عيد الفطر 2024 في مصر

في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء في كافة المحافظات نقدم في السطور التالية، موعد صلاة العيد في القاهرة وبعض المحافظات.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

في عام 2024، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 إبريل، وسيكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا وذلك حسب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وفي باقي المحافظات، ستكون مواعيد صلاة العيد كالتالي:-

- في محافظة الجيزة: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

- في محافظة الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2024 في مدن ومحافظات مصر



يتم أداء صلاة عيد الفطر في محافظة القليوبية في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

تقام صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات والمدن في مصر في أوقات مختلفة، حيث يتم ذكر الوقت المحدد لصلاة العيد في كل محافظة على النحو التالي:

- العريش: الساعة 5:47 صباحًا.

- الإسكندرية: الساعة 6:02 صباحًا.

- بورسعيد: الساعة 5:53 صباحًا.

- كفر الشيخ: الساعة 5:58 صباحًا.

- طنطا: الساعة 5:58 صباحًا.

- مرسى مطروح: الساعة 6:15 صباحًا.

- شبين الكوم: الساعة 5:59 صباحًا.

- دمياط: الساعة 5:55 صباحًا.

- السويس: الساعة 5:53 صباحًا.

- الدقهلية: الساعة 5:46 صباحًا.

- الشرقية: الساعة 5:56 صباحًا.

- الطور: الساعة 5:50 صباحًا.

- الفيوم: الساعة 6:00 صباحًا.

- المنصورة: الساعة 5:57 صباحًا.

- نويبع: الساعة 5:45 صباحًا.

- الغردقة: الساعة 5:50 صباحًا.

- أسيوط: الساعة 6:00 صباحًا.

- أسوان: الساعة 5:56 صباحًا.

- السلوم: الساعة 6:21 صباحًا.

- سانت كاترين: الساعة 5:48 صباحًا.

- شلاتين: الساعة 5:37 صباحًا.

- طابا: الساعة 5:44 صباحًا.

- شرم الشيخ: الساعة 5:47 صباحًا.



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