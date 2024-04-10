الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بتذكار أعجوبة أيقونة المسيح في بيروت

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول تذكار أعجوبة أيقونة المسيح في بيروت، ويُخبِر الأسقف أثناسيوس الذي حَضَرَ المَجمَع المسكوني السابع سنة 787، عن أعجوبَةٍ جَرَت في بيروت، قال: “كانت أيقونَة السيد المسيح مُعَلقةً في أحدِ المنازل التي صارَت لِغيرِ المسيحيين وقد شاءَ أحَدَهم أن يَطعَنَها بِحربَةٍ فَنَزَلَ مِنها دَمٌ بِشَكلٍ خارق العادة شَفى الكثيرين من المرضى. وهَذه الأعجوبة مشهورة ومعروفة في التاريخ المسيحي”. 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: حيث تكثر العلامات والشهادات، يقلّ استحقاق الإيمان... لذلك لا يجترح الله الأعمال العجيبة إلاّ متى كانت ضروريّة جدًّا لحثّ الناس على الإيمان. لذلك، ولئلاّ يُحرم تلاميذه من استحقاق الإيمان فيما لو اختبروا بأنفسهم حدث قيامته قبل ظهوره لهم، رتّب الربّ يسوع الأمور لكي يؤمنوا من دون أن يروه بنفسه.

فقد أظهر لمريم المجدليّة أوّلاً القبر الفارغ، ثمّ أعلمها من خلال الملائكة، لأنّ "الإِيمان إِذًا مِنَ السَّماع"، كما قال القدّيس بولس. فأراد أن تؤمن بالسَّماع قبل أن ترى؛ وعندما رأته، كان بشكل بستاني، وذلك لكي ينجز تعليمها بالإيمان.

أمّا بالنسبة إلى التلاميذ، فإنّه أرسل إليهم أوّلاً النسوة القدّيسات لتقلن لهم إنّه قام من بين الأموات. وجعل قلْبَيّ تلميذيّ عمّاوس متّقدًا بالإيمان قبل أن يكشف عن ذاته لهما . ثمّ وبّخ كلّ تلاميذه لعدم إيمانهم. أمّا بالنسبة إلى توما الذي أراد أن يلمس جروحاته، فقال له: "أَلِأَنَّكَ رَأَيتَني آمَنتَ؟ طوبى لِلَّذينَ يؤمِنونَ ولَم يَرَوا".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر

المطران وردة يترأس احتفال ذكرى السيامة الكهنوتية للأب ميخائيل إلياس

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسى وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور في الحواصلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس يسرى للبيطاش والاحتفال بعيد الشكر بالإسكندرية

لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بفرع السويد

الكنيسة تحتفل بذكرى الطوباوية بييرينا موروسيني العذراء الشهيدة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار القدّيس الشهيد كاليوبيوس

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

زوج يحتفل مع زوجته بعيد الفطر بطريقة مختلفة انتهت بجثة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمحل ملابس جاهزة غرب الإسكندرية

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة