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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل باثنين من القديسين

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس هنري والبول الكاهن اليسوعي الشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها: ولد هنري والبول في عام 1558م في قرية دوكينغ القريبة من مدينتي سادرينغهام وبيتر هاوس (بريطانيا العظمى)، ودرس في المدرسة النروجية وبيتر هاوس وكامبريدج، ثم ذهب إلى لندن ليدرس الحقوق.

وحين شهد موت الأب كامبيون، تحولت حياته تحولاً جذرياً فترك الجامعة، ودخل الكلية الإنجليزية في رأنس (فرنسا) ليدرس اللاهوت. ثم سافر إلى روما، ودخل الرهبانية اليسوعية سنة 1584م. لكن مناخ المدينة لم يلائم صحته فأرسله رؤساؤه إلى الكلية الاسكتلندية في مدينة بُون آمُوسُون الفرنسية، حيث أكمل درس اللاهوت، ورُسم كاهناً في باريس. كونه متعدد اللغات (يتحدث الإيطالية واللاتينية والفرنسية والإسبانية بطلاقة)، تم إرساله كمرشد روحي لمساعدة الجنود الذين يقاتلون في جيش هولندا الإسبانية تحت قيادة أليساندرو فارنيزي، فألقى الكلفنيون القبض عليه وسجنوه في سجن فلاشينغ . وأمضى سنة في السجن وهو مضطرب وحزين. 

وكان يصلى إلى الله ويقول: "لا يارب ليس هنا". لأنه يريد الاستشهاد في بلده. 

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