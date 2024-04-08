مسئولو المجتمعات العمرانية يؤكدون أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم القطاع الخاص بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والنواب مسئولو المجتمعات العمرانية، الممثلين في المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس معتز مدير عام الزراعة بالهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في زيارة للمنطقة الصناعية والمشروعات القومية لمدينة العاشر من رمضان، حيث تم الترحيب بهم بمقر الجهاز.

تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ودعم القطاع الخاص وفقا لخطة الدولة

استهل وفد المجتمعات العمرانية الجديدة بجولة تفقدية للمنطقه الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وشملت الزيارة المرور على المصانع الإنتاجية؛ لمتابعة سير العمل بالمنطقة، وذلك لتذليل أي عقبات تعوق العمل ومساعدة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص، والتعاون المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على سرعة الانتهاء من رصف الطرق الممهده المؤدية للمصنع، وتسهيلا للحركة المرورية والتشجير على جانبي الطريق ليعطي منظرا جماليا لمدخل المصنع.

وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي وتشجع على زيادة الاستثمارات في الدولة للمساعدة في النمو الاقتصادي.

وأشاد وفد المجتمعات العمرانية بالجهود المبذولة من جهاز المدينة في إتمام المشروعات وتنسيق الموقع واللاند سكيب، مؤكدين سرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة.

ونوه المهندس علاء منيع، جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأن اهتمام القيادة الساسية بالمشروعات الاستثمارية يأتي في إطار خطة الدولة بالاهتمام المشروعات القومية.

وبتوجيهات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان

وفد المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رمضان