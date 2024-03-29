الجمعة 29 مارس 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يؤكد سرعة الانتهاء من ملف تقين الأراضى

رئيس جهاز العبور
رئيس جهاز العبور الجديدة

أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز العبور الجديدة ، أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بضرورة سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع حائزى الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، واستكمال خطة تقنين الأوضاع، والمتابعة الدورية والمستمرة لملف التقنين والذى يعد أحد أهم أولويات الجهاز في المرحلة الحالية. 

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وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز، والنواب ومديري الإدارات ومدير مركز خدمة عملاء، أراضي التقنين لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء المواطنين المستفيدين بالتقنين، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

كما تابع مسئولو جهاز العبور الجديدة  فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسؤولة عن فرز طلبات كيان الأمل.

ووجه الدكتور أحمد إسماعيل بضرورة سرعة الانتهاء من الخطوط المتبقية في منطقة الأمل واستكمال الدراسات القانونية والعقارية لتقنين الملف، كما تابع  سير العمل بالأمانة الفنية المسؤولة عن فرز ومراجعة طلبات كيان القادسية. 

وأكد رئيس الجهاز على  سرعة الانتهاء من فرز وإعداد المحاضر القانونية والعقارية للطلبات بملف القادسية، ليتم الإعلان قريبا عن أول مجموعة أسماء للعملاء الذى تم تقنين أوضاعهم في منطقة القادسية.

وفي ذات السياق وجه رئيس الجهاز بتحري الدقة ومراجعة جميع البيانات حرصا على حقوق المواطنين وحرصا على ملكيتهم الخاصة، وقام بمراجعة عدد من الملفات العشوائية للتأكد من ذلك.

كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمة المواطنين وسير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمة الأساسية من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعة الاستعلامات العقارية، حرصا على تقديم  خدمة جيدة المواطنين والعملاء بالمدينة.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة حرصه الشديد على سرعة إنهاء ملف التقنين والعمل في ورديات بعد الإفطار في شهر رمضان لسرعة إنجاز الملف.

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