الإثنين 25 مارس 2024
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اقتصاد

مسؤولو جهاز "العبور الجديدة" يتابعون سير العمل ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية بالمدينة

رئيس جهاز العبور
رئيس جهاز العبور الجديدة

أجرى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مرورا ليلًيا، رافقه خلاله  نواب رئيس الجهاز وذلك لمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية بالمدينة وكذا أعمال الصيانة والإنارة والزراعة والنظافة بمختلف الأحياء 

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تفقد الحي 16 ومتابعة سير العمل بمشروع سكن لكل المصريين

 واستهل  الدكتور أحمد إسماعيل الوفد المرافق له المرور بتفقد الحي 16 والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة، ضمن وحدات مشروع سكن كل المصريين احدى المشروعات القومية المهمة التي تقوم بها الدولة دعما لجميع شرائح المجتمع 

وقد وجه رئيس الجهاز الى سرعه الالتزام الانتهاء  الوحدات السكنية لتسليمها لمستحقيها في المواعيد المقررة، وضرورة التكثيف العمل  والالتزام بالبرنامج الزمني المكثف.

وواصل مسئولو جهاز العبور الجديدة بالمرور على الحي الرابع عشر لمتابعة الخدمات وأعمال الصيانة والإنارة واحتياجات المواطنين بالمنطقة موجه رئيس الجهاز إلى ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والاهتمام بأعمال أناره الشوارع واللاندسكيب والموقع العام.

 متابعة معدلات الإنجاز في إسكان بديل العشوائيات

تلا ذلك المرور على إسكان بديل العشوائيات بنفس الحي والجاري الانتهاء من تشطيبه ومتابعة الشركات التي مسند لها الأعمال وتكثيف العمل بالموقع لأنه الوحدات لتسليمها لمستحقيها في المواعيد المكررة مع الالتزام بجوده تنفيذ الأعمال وجوده التشطيبات.

واستكمل رئيس جهاز العبور الجديدة والوفد المرافق له المرور على حي الكرامة وحي المجد بمنطقه 2600 فدان وتابع رئيس الجهاز أعمال النظافة والصيانة والاهتمام بالمسطحات الخضراء ووجه إلى أزاله أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات التي تؤثر على المظهر العام وعلى حركه وزير المواطنين بالأحياء السكنية.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الاهتمام بصيانة ونظافة عمارات الإسكان الاجتماعي التي تتم صيانتها من خلال وديعة الصيانة المقررة للوحدات، ووجه رئيس الجهاز إدارة التنمية ورؤساء الأحياء إلى ضرورة متابعة جميع اعمال النظافة والصيانة ومتابعه شكاوي المواطنين ودراسة وتلبيه احتياجاتهم الأساسية من خدمات بالأحياء السكنية.

الاستماع إلى مقترحات وشكاوى عدد من المواطنين بمنطقة حي المجد وحي الكرامة


كما استمع رئيس الجهاز أثناء المرور إلى مقترحات وشكاوى عدد من المواطنين بمنطقة حي المجد وحي الكرامة، ووعد رئيس الجهاز المواطنين بسرعة تلبية جميع الخدمات الأساسية بالأحياء السكنية وسرعة تلاف وإنهاء أي شكاوى أو ملاحظات المواطنين.  
وفي نهاية الجولة أصدر رئيس الجهاز تكليفاته للإدارات المعنية بالجهاز بضرورة التواصل المستمر والفعال مع السكان، والعمل على تلبية جميع مطالبهم في القانون واللوائح المنظمة للعمل.

المشروعات العبور الجديدة القومية ليل نهار

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