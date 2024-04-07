مصر تستعد لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يبحث عن مخرج

قالت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، إن المفاوضين من مصر وقطر والولايات المتحدة يستعدون لجولة أخرى من المفاوضات تجري في القاهرة اليوم، الأحد، بشأن التوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، حيث ترسل حركة حماس وإسرائيل وفودا للقاهرة اليوم، ويأتي استئناف المفاوضات بعد نجاح جهود مصر والولايات المتحدة لإنقاذ الصفقة.

مصر تستأنف جولة المفاوضات ونتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية

وحسب الشبكة الأوروبية، فإنه من المقرر أن تستأنف محادثات الهدنة في القاهرة، اليوم الأحد، وترسل حماس ممثلين لها إلى مصر للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع دبلوماسيين ورؤساء الأجهزة الأمنية في مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابعت الشبكة أنه من المقرر حضور وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى المفاوضات، بعد ضغط أمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكان قد عثر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، على جثة المحتجز إلعاد كاتسير (47 عاما)، الذي يعتقد أنه قُتل في يناير الماضي، حيث أدى هذا الاكتشاف إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

مظاهرات بتل أبيب للمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

وتجمع عشرات الآلاف في مظاهرات بتل أبيب للمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، بينما أعربت عائلات المحتجزين عن مخاوفهم من نفاد الوقت، وحتى الآن تأكد مقتل ما لا يقل عن 36 محتجزا، وتم إطلاق سراح حوالي نصف العدد الأصلي.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن حكومة نتنياهو تواجه انقساما غير مسبوق في الآراء بين الإسرائيليين، وقبل أسبوع تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط القدس، ونظموا أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ بدء الحرب.

وفي غزة، استشهد عشرات الآلاف وتشرد أكثر من مليون فلسطيني، ووصف مارتن جريفيث، منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، الوضع بأنه "رهيب"، مؤكدا الحاجة الملحة لتجنب المزيد من التصعيد ومنع المجاعة من صنع الإنسان.

وأضافت الشبكة أنه في ظل هذه الأزمات الكبرى التي يواجهها نتنياهو، فإنه من المقرر استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، بمشاركة وفد من حماس، حيث تصر الحركة على ربط انتهاء الحرب باتفاقات إطلاق سراح المحتجزين وتحسين الأوضاع في غزة.

وقد أدان المجتمع الدولي الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بمن في ذلك العاملون في المجال الإنساني، ووسط هذه التطورات شددت الولايات المتحدة على أهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة في تحديد الدعم المستقبلي لإسرائيل.