الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصر تستعد لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يبحث عن مخرج

نتنياهو
نتنياهو

قالت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، إن المفاوضين من مصر وقطر والولايات المتحدة يستعدون لجولة أخرى من المفاوضات تجري في القاهرة اليوم، الأحد، بشأن التوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، حيث ترسل حركة حماس وإسرائيل وفودا للقاهرة اليوم، ويأتي استئناف المفاوضات بعد نجاح جهود مصر والولايات المتحدة لإنقاذ الصفقة.

مصر تستأنف جولة المفاوضات ونتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية

وحسب الشبكة الأوروبية، فإنه من المقرر أن تستأنف محادثات الهدنة في القاهرة، اليوم الأحد، وترسل حماس ممثلين لها إلى مصر للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع دبلوماسيين ورؤساء الأجهزة الأمنية في مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابعت الشبكة أنه من المقرر حضور وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى المفاوضات، بعد ضغط أمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكان قد عثر الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، على جثة المحتجز إلعاد كاتسير (47 عاما)، الذي يعتقد أنه قُتل في يناير الماضي، حيث أدى هذا الاكتشاف إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

مظاهرات بتل أبيب للمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

وتجمع عشرات الآلاف في مظاهرات بتل أبيب للمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، بينما أعربت عائلات المحتجزين عن مخاوفهم من نفاد الوقت، وحتى الآن تأكد مقتل ما لا يقل عن 36 محتجزا، وتم إطلاق سراح حوالي نصف العدد الأصلي.

txt

كواليس مشاركة حماس فى جولة جديدة من مفاوضات الهدنة فى مصر

وأضافت الشبكة الأوروبية أن حكومة نتنياهو تواجه انقساما غير مسبوق في الآراء بين الإسرائيليين، وقبل أسبوع تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط القدس، ونظموا أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ بدء الحرب.

وفي غزة، استشهد عشرات الآلاف وتشرد أكثر من مليون فلسطيني، ووصف مارتن جريفيث، منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، الوضع بأنه "رهيب"، مؤكدا الحاجة الملحة لتجنب المزيد من التصعيد ومنع المجاعة من صنع الإنسان.

وأضافت الشبكة أنه في ظل هذه الأزمات الكبرى التي يواجهها نتنياهو، فإنه من المقرر استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، بمشاركة وفد من حماس، حيث تصر الحركة على ربط انتهاء الحرب باتفاقات إطلاق سراح المحتجزين وتحسين الأوضاع في غزة.

وقد أدان المجتمع الدولي الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بمن في ذلك العاملون في المجال الإنساني، ووسط هذه التطورات شددت الولايات المتحدة على أهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة في تحديد الدعم المستقبلي لإسرائيل.

txt

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب غزة وغرب خان يونس

مصر المفاوضات غزة إسرائيل حماس نتنياهو

مواد متعلقة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

كواليس مشاركة حماس فى جولة جديدة من مفاوضات الهدنة فى مصر

الإمارات تستقبل الدفعة الـ15 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان من مطار العريش

مجلة أمريكية: نظام النقل والمترو فى القاهرة أكثر تطورًا وأمنًا من نيويورك

خلال الأيام الماضية.. كيف كثفت مصر جهودها لدفع اتفاق الهدنة فى غزة؟

حماس لا تريد سلامًا.. تعنت الحركة فى المفاوضات يزيد آلام غزة

اتهامات باستخدامها للجوع كسلاح بالحرب.. مقتل موظفى "المطبخ العالمى" يفتح النار على إسرائيل

"صراع فوق حصون قمة الجبل".. البحث عن أسرار "الحشاشين" فى جامعة شيكاغو

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى