مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطه شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومه تقوده لخطف سعيد الجن.

مسلسل حق عرب

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ مليون جنيه، مقابل صمته.

كما شهدت تجنيد عرب السويركي "زرجينه" أحد صبيان المعلم عبد رب(رياض الخولي)، والذي شهد ضده في القسم وقام بضرب عرب السويركي أمام الحارة.

واتفق السويركي مع زرجينه بان يخبره بكافة تحركات عبد ربه ونواياه.

كما شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، تحريض رباح ابو الدهب "وليد فواز"، شقيق سعيد الجن على تقديم بلاغ في القسم باتهام عرب السويركي في اختفاء سعيد شقيقه، مستدلا على ذلك بمشاجرته الاخيرة بينه وبين عرب في الكبارية وأمام المحل الخاص بسعيد الجن.

وانطلقت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستعراض مشهد طرد علي السويركي لوالدته من فرحه، وطلبها لعرب السويركي بعد تعبها من كسرة ابنها لها أمام المعازيم.

وتطلب سلوى عثمان من ابنها عرب السويركي بان يعود بها إلى المنزل.

وشهدت الحلقة 26 كثير من الأحداث مع اغلب الشخصيات بالمسلسل، تتمثل في اعتراف والدة “عرب” برغبتها حضور حفل زفاف “علي”، في حين يبلغها “السويركي” بغضبه من شقيقه بعد قيامه ببيع نصيبه في المنزل لـ"رباح".

ويطرد علي السويركي والدته من حفل زفافه، استجابًة لطلب والد عروسته، لتدخل في نوبه بكاء وانهيار أمام الفيلا، وتتصل بـ"عرب" وتبلغه بالإهانة التي تعرضت لها فيقرر الانتقام لها.

الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب

كما تواصلت الاحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الاثار الا ان شقيقه الذي يجسد شخصيته احمد صيام، يؤكد له ان تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه الا انه يرفض ويهددها بالقتل اذا تحدثت في هذا الموضوع.

وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته انغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين.

كما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لاعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

يهمك أيضا: