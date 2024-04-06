الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تامر أمين: مؤمن بأن النجوم لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة مُتاح للعامة    

تامر أمين
تامر أمين

علّق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة حول هجومه على الفنان ‏أحمد ‏سعد بسبب كثرة المشكلات التي تسبب بها جراء الزواج 4 مرات، قائلا: "أنا ‏مؤمن ‏بأن النجوم والشخصيات العامة والفنانين لديهم جزء كبير من حياتهم الخاصة ‏مُتاح ‏ومُباح للعامة وإلا لم يكونوا نجوم".‏

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة ‏عبر ‏قناتي النهار والمحور: "الشعرة التي أحرص عليها هي عدم الخوض في ‏تفاصيل ‏البيت الداخلية، فلا اتحدث مثلا عن مشاجرات خاصة بين الرجل وزوجته ‏داخل ‏بيتهم".‏

وتابع، أن الأحداث المتعلقة بزواج أو طلاق النجوم من الأمور التي تهم ‏الجمهور ‏في الشارع المصري بدرجة تتجاوز اهتمام الجمهور بأغاني ومهرجات ‏النجوم ‏وحفلاتهم.‏

وأكد: "أنا لا اتدخل في تفاصيل الجوازات والعلاقة الحميمة بين الرجل ‏ومراته، ‏فتلك أمور ليس لي علاقة بها".‏

تامر أمين العرافة بسمة وهبة

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