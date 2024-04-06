تامر أمين: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع

حلّ الإعلامي تامر أمين ضيفًا على برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، وفجّر خلاله العديد من التصريحات الخاصة بتعليقاته المختلفة على الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

وأضاف تامر أمين، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، عن هجومه على المطرب أحمد سعد بعد طلاقه من البلوجر علياء بسيوني: "أنا موافق أن الشخصيات العامة والفنانين عندهم جزء من حياتهم الخاصة مباح للعامة، الفرق إني مش بدخل البيت ولا أوض النوم، لكن أخبار النجوم من اهتمام الشارع أكبر من حفلاتهم".

وتابع حديثه قائلًا: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع ومحدش جاب علياء بسيوني يقولها إيه حصل وقت طلاقها.