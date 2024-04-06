تامر أمين: "شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر بيجروا ورا التريند"

حل الإعلامي تامر أمين، ضيفا على برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور وفجر خلاله العديد من التصريحات الخاصة بتعليقاته المختلفة على الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

وقال تامر أمين، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت: “احنا نسينا غناء شيرين وبقينا نتدخل في مشاكلها وبقولها غني بس لو انتي غنتي بس هتوصلي لأم كلثوم، ومفيش مطرب يتقال عنه صوت مصر.. هي أكبر من أنها تتلخص في صوت واحد، واللي مش محتاج وعارف قيمته مبيتاجرش بالألقاب وشيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب”.

وعن رأيه في ليلى عبد اللطيف وتوقعها بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فقال: “ممكن يكون اتفاق ثلاثي بينهم لأنها لما تنبأت بكلامها هما الاتنين ردوا عليها.. وممكن يكون عملوا كدة بهدف التريند”.