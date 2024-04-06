السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دياب: القدر سبب دخولى مجال الغناء والتمثيل.. والفنان محمود عبدالعزيز أول من شجعنى

دياب
دياب

قال الفنان محمد دياب، إن القدر هو من جعله مطربًا وممثلًا، حيث كان ينوي أن يكمل دراسته ويعمل أى عمل قادر على توفير قوت يومه كأي شخص عادي.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن أول مرة غنى كان بعمر 15 عامًا في عام 1996 بشارع بني محمد في إمبابة.

وأشار إلى أن أول أجر أخذه كان 45 جنيهًا، حيث يعتبر أكبر مبلغ أخذه في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه كان فتحة خير عليه، بسبب أنه تعاقد على ثلاثة أفراح في هذا الوقت.

ونوه، بأن مفتاح الحياة الصبر، مشيرًا إلى أن والدته كانت من أكثر الشخصيات التي أثرت فيه، بالإضافة إلى ظروف حياته التي جعلته أكثر صبرًا على الرزق والحياة.

وتابع، أن التمثيل جاء بالصدفة، قائلًا: "مكنش في دماغي التمثيل ولكن جاتلي عروض تمثيل كتير قبل الغناء"، واستطاع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أن يقدمني للجمهور من خلال مسلسل "باب الخلق".

دياب الغناء والتمثيل محمود عبد العزيز ع المسرح الحياة إمبابة

مواد متعلقة

طوائف المجتمع فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

السيسى: قصتنا خلال العشر سنوات الماضية ستُكتب بحروف المجد والفخر

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

عاجل.. الرئيس السيسى للمصريين: «أنا معاكم وقلبى حديد»

شوقى علام يوضح كيفية المداومة على الطاعة بعد رمضان

أحمد نعينع: الكرامات موجودة والسلوكيات الخاطئة فى الموالد لا تُحسب على الصوفية

أحمد نعينع: الشيخ الشعراوى من كبار المتصوفين فى مصر والعالم

أحمد نعينع: ملك المغرب سمعنى بالراديو وطلبنى أن أقرأ بالدروس الحسنية بالرباط

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" فى الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب