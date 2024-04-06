دياب: القدر سبب دخولى مجال الغناء والتمثيل.. والفنان محمود عبدالعزيز أول من شجعنى

قال الفنان محمد دياب، إن القدر هو من جعله مطربًا وممثلًا، حيث كان ينوي أن يكمل دراسته ويعمل أى عمل قادر على توفير قوت يومه كأي شخص عادي.

وأضاف "دياب"، خلال استضافته في برنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن أول مرة غنى كان بعمر 15 عامًا في عام 1996 بشارع بني محمد في إمبابة.

وأشار إلى أن أول أجر أخذه كان 45 جنيهًا، حيث يعتبر أكبر مبلغ أخذه في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه كان فتحة خير عليه، بسبب أنه تعاقد على ثلاثة أفراح في هذا الوقت.

ونوه، بأن مفتاح الحياة الصبر، مشيرًا إلى أن والدته كانت من أكثر الشخصيات التي أثرت فيه، بالإضافة إلى ظروف حياته التي جعلته أكثر صبرًا على الرزق والحياة.

وتابع، أن التمثيل جاء بالصدفة، قائلًا: "مكنش في دماغي التمثيل ولكن جاتلي عروض تمثيل كتير قبل الغناء"، واستطاع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أن يقدمني للجمهور من خلال مسلسل "باب الخلق".