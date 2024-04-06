السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. الرئيس السيسى للمصريين: «أنا معاكم وقلبى حديد»

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الموضوعات الاقتصادية من الأمور التي لا بد أن يخصص لها الكثير من الوقت، من أجل مواصلة النمو الاقتصادي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بحفل إفطار "الأسرة المصرية"، والذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة.

وأوضح: إنني منذ تولي مسئولية هذا البلد، فأنا أعمل معكم وليس عليكم، وأنا أعمل بكل شفافية ولا أخفي أي شيء عن المواطنين، فالمواطن المصري البسيط ذكي ومسئول، ولا بد أن يفهم كل كبيرة وصغيرة في البلد.

وتفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحضور عندما قالت له إحدى السيدات إن المصريين خلفه ليرد السيسي قائلًا: "أنا معاكم وقلبي حديد وأنتوا السبب".

وتابع: "ربنا أزاح عنا غمة الإرهاب، ويا رب ما يرجعها تاني، لكن في وسط ده ملقتش مرة خلال لقاءاتي، سيدة مصرية زوجة كانت أو أمًا، وجت قالت لي كلمة تؤلمني على سقوط ابنها شهيد أو مصاب محصلش، القلب الحديد جاي من هنا، أنا إنسان لو لقيت أهلي غير داعمين، وبيجرحوني ويزعقولي وبيلوموني على واقع نعيشه هتأثر، لكن دعم المجتمع المصري لي في حالة استمرت 110 سنين، أسجل اعتزازي وامتناني لكل مصري ومصرية، فيه دول بتكافح الإرهاب 20 سنة ومنجحتش".

السيسي الاسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز النمو الاقتصادي

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