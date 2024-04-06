السيسى: قصتنا خلال العشر سنوات الماضية ستُكتب بحروف المجد والفخر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قصة أمتنا على مدار السنوات العشر الماضية ستُكتب بحروف المجد والفخر في سجلنا الوطني، وستظل أحلام المصريين في وطن يليق بتاريخهم، هي البوصلة التي توجهنا إلى السبيل نحو تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بحفل إفطار "الأسرة المصرية"، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ستبقى بإذن الله عزيزة أبية ووطنا عظيمًا يتسع لكل المصريين، ومن أجله نردد معًا، وبالله العظيم نردد معًا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.