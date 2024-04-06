طوائف المجتمع فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

شاركت طوائف المجتمع في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين في الدولة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وحرص الكثير من طوائف المجتمع المصري على الحضور: العامل، المهندس، العاملات، ذوو الهمم، الشباب والصغار، في الحفل السنوي لإفطار "الأسرة المصرية".

كما حضرت كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.