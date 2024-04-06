السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طوائف المجتمع فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

صورة من حفل الإفطار
صورة من حفل الإفطار

شاركت طوائف المجتمع في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين في الدولة، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وحرص الكثير من طوائف المجتمع المصري على الحضور: العامل، المهندس، العاملات، ذوو الهمم، الشباب والصغار، في الحفل السنوي لإفطار "الأسرة المصرية".

كما حضرت كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

طوائف المجتمع إفطار الأسرة المصرية الاسرة المصرية القوات المسلحة القوات المسلحة والشرطة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

عاجل.. الرئيس السيسى للمصريين: «أنا معاكم وقلبى حديد»

شوقى علام يوضح كيفية المداومة على الطاعة بعد رمضان

أحمد نعينع: الكرامات موجودة والسلوكيات الخاطئة فى الموالد لا تُحسب على الصوفية

أحمد نعينع: الشيخ الشعراوى من كبار المتصوفين فى مصر والعالم

أحمد نعينع: ملك المغرب سمعنى بالراديو وطلبنى أن أقرأ بالدروس الحسنية بالرباط

أحمد نعينع لـ"مملكة الدروايش": مصر سبّاقة بدور المرأة فى تعليم القرآن الكريم

أحمد نعينع: وِرْدى اليومى منذ الصغر قراءة 5 أجزاء من القرآن الكريم

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تامر أمين: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع

عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. ياسين يعنف سعيد بسبب خطف ابن عجوزة

المكرمون في مسابقة مصر الدولية للقرآن: الرئيس دائم الاهتمام بأهل كتاب الله وحفظته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب