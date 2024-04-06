برنامج "حياة كريمة" يساند شابًا بدفع مبلغ قرض مستحق على والدته وزوجته

استوقف أيمن مصطفى، ببرنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة دي إم سي، شاب ينتظر صديق له بحثا عن فرصة عمل في مدينة نصر واستفسر منه عن طبيعة حياته ودخله اليومي، وبكى قائلا: "كنت منتظر واحد صاحبي وكان قايلي في شغلة وعلينا 70 ألف جنيه ووالدي ظروفه على قده دلوقتي قاعد في البيت وأنا الكبير والمفروض اسعده ومش قادر أسعده".

وأضاف: "كل واحد من أخواتي عنده ظروفه وحياته ونفسي أسدد قرض على والدتي ومراتي بـ70 ألف جنيه وعملت سلفة من الشغل وأي قرش كان بييجي كنت لازم ادفعه وربنا بيسهلها معانا ولسه امبارح صحبي بيقولي على شغلة بعد الفطار ومنتظرة حاليا عشان الشغل".

وبادر أيمن مصطفى، بتقديم 500 جنيه دعم للشاب وفور انصرافه قدم رجل عجوز على الشاب يعاني من ديون كثيرة ويبحث عن عمل هو أيضا فسارع الشاب بتقديم الـ500 جنيه له ويخبره بأنه كان سبب من عند الله في تقديم هذه المساعدة له.

وعاد أيمن مصطفى، ليخاطب الشاب عن سبب اخراجه الـ500 جنيه للرجل العجوز، وقدم له ميدالية أبطال حياة كريمة فضلا عن مبلغ مالي كبير يساعده في سداد القرض المستحق على والدته وزوجته، وبكى الشاب: "كنت عشمان إن ربنا مش هيسبي وكتر خيركم على الدعم ده وهسدد القرض".