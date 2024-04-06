السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برنامج "حياة كريمة" يساند شابًا بدفع مبلغ قرض مستحق على والدته وزوجته

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

استوقف أيمن مصطفى، ببرنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة دي إم سي، شاب ينتظر صديق له بحثا عن فرصة عمل في مدينة نصر واستفسر منه عن طبيعة حياته ودخله اليومي، وبكى قائلا: "كنت منتظر واحد صاحبي وكان قايلي في شغلة وعلينا 70 ألف جنيه ووالدي ظروفه على قده دلوقتي قاعد في البيت وأنا الكبير والمفروض اسعده ومش قادر أسعده".

وأضاف: "كل واحد من أخواتي عنده ظروفه وحياته ونفسي أسدد قرض على والدتي ومراتي بـ70 ألف جنيه وعملت سلفة من الشغل وأي قرش كان بييجي كنت لازم ادفعه وربنا بيسهلها معانا ولسه امبارح صحبي بيقولي على شغلة بعد الفطار ومنتظرة حاليا عشان الشغل".

وبادر أيمن مصطفى، بتقديم 500 جنيه دعم للشاب وفور انصرافه قدم رجل عجوز على الشاب يعاني من ديون كثيرة ويبحث عن عمل هو أيضا فسارع الشاب بتقديم الـ500 جنيه له ويخبره بأنه كان سبب من عند الله في تقديم هذه المساعدة له.

وعاد أيمن مصطفى، ليخاطب الشاب عن سبب اخراجه الـ500 جنيه للرجل العجوز، وقدم له ميدالية أبطال حياة كريمة فضلا عن مبلغ مالي كبير يساعده في سداد القرض المستحق على والدته وزوجته، وبكى الشاب: "كنت عشمان إن ربنا مش هيسبي وكتر خيركم على الدعم ده وهسدد القرض".

أيمن مصطفى دي ام سي حياة كريمه

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: الباطل لا يتسيد إلا حين يغيب الحق

ما هو حق الله على عباده؟.. شيخ الأزهر يوضح

شيخ الأزهر: كبار السياسيين الغربيين يتركون إبادة شعب غزة ويسوقون مبررات باطلة

ماذا يعنى "الباطل"؟.. شيخ الأزهر يوضح

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": كتابات حسن البنا مقدسة عند الإخوان المسلمين

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان تخترق المجتمع وتستقطب أعضاءها بطريقة مادية ومعنوية

ناقد فنى: التنوع يميز دراما رمضان 2024

أحمد عبدالله: مسلسل "حق عرب" يتناول العلاقات الإنسانية فى الحارة المصرية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

بدء إفطار الأسرة المصرية بتشريف الرئيس السيسى

السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء