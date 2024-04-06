ماذا يعنى "الباطل"؟.. شيخ الأزهر يوضح

كشف شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن معنى "الباطل".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن العلماء عادة ما يعرضون لدراسة الحق في مقابل الباطل، من باب معرفة الضد بضده، أو النقيض بنقيضه، لما لذلك من عمق في حياة المسلم، على مستوى التفكير والعمل أيضًا، لأننا الآن محاطون بالباطل من كل الجهات.

وأوضح الطيب أنه إذا كان الحق هو الموجود، فالباطل هو المعدوم، لذلك من يتمسكون بالباطل يتمسكون بمعدوم، ويجرون وراء سراب، وقد عرفه علماء الشريعة بأنه هو القول أو العمل الذي لا ينعقد شرعًا ولا تترتب عليه آثار شرعية، وقد جاء الحق ضد الباطل كما ورد في قوله تعالى "قل جاء الحق وزهق الباطل"، فالباطل لا يتسيد إلا حين يغيب الحق، وإذا ظهر الحق ينتهي الباطل تلقائيًا.