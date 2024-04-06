السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ماهر فرغلي لـ"الشاهد": الإخوان تخترق المجتمع وتستقطب أعضاءها بطريقة مادية ومعنوية

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان "تخترق" المجتمع وتستقطب أعضاءها بطريقة مادية ومعنوية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: "هناك أشياء أخري من خلال دعوة عامة تلعب دور مع ذلك " دور الخادم" من خلال المدارس الدينية والحضانات والحلقات التلاوية وخطب الجمعة واللقاءات الاسبوعية وزيارات المقابر لترقيق القلوب، والجنازات التي يحضرها الجميع، فهنا يشحذ الإيمان بشكل أن هذه الجماعة رقيقة المشاعر".

وتابع: "أن هؤلاء الرجال متدين، وهذا يسمي الخداع الكامل، وعمل مائدات الطعام وإلقاء الكلمات في هذه الموائد وتكون كلمات دينية بعيدة عن السياسة ويقولك ياخي في الله تعالي نحضر في الجامع ونصلي القيام وراء شخص صوته جميل، ويخلق جو عام، ويقيموا دورات رياضية ويعطوا جوائز وبعد ذلك في مرحلة أخري في الجامعة، يستأجروا عمارات كاملة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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