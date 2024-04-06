السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر: كبار السياسيين الغربيين يتركون إبادة شعب غزة ويسوقون مبررات باطلة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

كشف شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن معنى "الباطل".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن كثيرًا من الناس يلبسون الحق بالباطل، بمعنى تزييف الحق وإظهار الباطل على أنه هو الحق.

وأضاف أن خير مثال ما يحدث الآن من كبار السياسيين الغربيين حينما يقولون إن من حق الكيان الصهيوني أن يدافع عن نفسه، وغيرها من المزاعم الباطلة، ويتركون الحديث عن إبادة شعب كامل وقتله في غزة.

 وأشار إلى أن ذلك يحدث في صورة اجتماعات متكررة، وتصويتات، ثم نرى الفيتو على الأرض وقلعة من السلاح تقف على الشواطئ، فكل هذا باطل، لكن له جنوده التي تدافع عنه، رغم معرفتهم أن هذا ليس بحق ولكن لا بد أن يقولوا شيئًا في تبرير ما يرتكبونه.

الإمام الطيب دي ام سي محمد سعيد محفوظ الباطل أحمد الطيب

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