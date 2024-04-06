مزايا توفرها المنظومة الجديدة لتطعيمات الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق خدمة رسائل نصية لتوعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية لأطفالهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجية التحول الرقمي، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، أهمية هذه الخدمة في ضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة، ما يسهم في حمايتهم من الأمراض المعدية.

التحول الرقمي

وأضاف الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، أن خدمة الرسائل النصية تعد أداة فعالة لتوفير المعلومات الصحية بشكل سهل وبسيط للمواطنين.

وأشار المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دعم عمليات التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي.

خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف

1- توعية أولياء الأمور بأهمية التطعيمات الروتينية المجانية.

2- توجيه أولياء الأمور إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.

3- ضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة.

4- الحفاظ على صحة الأجيال القادمة.