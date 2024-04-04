الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة المتهمين بقتل يمني الجنسية

محكمة
محكمة

قررت  الدائرة 13 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، إعادة فتح  باب المرافعة في قضية المتهمين بقتل مسئول يمني الجنسية داخل شقته في فيصل. 

تفاصيل القضية

وكانت المحكمة قد أحالت المتهم الأول لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" وشهرته عبده عسلية سنة 19، و"إسراء. ص" وشهرتها دينا 22 سنة، و"سهير. ع"و شهرتها منة 17 سنة، قتلوا المجني عليه اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - الكلوازبين - وسلاحًا أبيض مطواة، ومشاركة المتهمة آية رضا 23 سنة لإخفائها جزءًا من المسروقات.

المتهمان الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا داخل مشروب لإفقاد المجني عليه مقاومته

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا داخل مشروب لإفقاده مقاومته؛ وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا - المتهمتان الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول مسكنه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش؛ قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهم الأول حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، بغير ترخيص وحاز بغير ترخيص ذخائر عـيار 27، طلقة، ما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتهم أو إحرازهم، وأن المتهمة الخامسة أخفت الأشياء المسروقة المتحصلة من الجنايات محل الاتهامين الأول والثالث، مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازت سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد خرطوش، بغير ترخيص، كما حازت بغير ترخيص ذخائر عـيار 2 طلقة ما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصًا لها بحيازتها أو إحرازها.

الدائرة 13 محاكم زينهم ة فتح باب المرافعة مسئول يمني الجنسية المفتي

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