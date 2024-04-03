"حمولة بصل" تنتهي بإحالة أب وابنه للجنايات بسبب قتل شاب في الجيزة.. القصة الكاملة

«حمولة بصل».. كانت سببًا في نشوب مشاجرة عنيفة بين تاجرين في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، راح ضحيتها أحدهما.. وعقب تحقيقات موسعة أحالت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات التي تنظر محاكمة المتهمين.. فما القصة ؟

تفاصيل الحادث

البداية كانت بنشوب مشاجرة عنيفة بين تاجر وآخر بسبب سيارات تحميل شحنات بصل، فاعترض طريقه تاجر أخر وتدخل نجل الأول لمناصرته، وعندما اشتد الخلاف بينهما أمسك الثاني عصا خشبية - شومة - وتعدى بها على الطرف الثاني الذي سقط جثة هامدة.

وحاول الأهالي الذين تجمعوا لفض المشاجرة نقل المصاب للمستشفى لإسعافه لكن الضربة كانت شديدة أفقدته حياته وأنهتها في الحال، وتم ضبط التاجر ونجله.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الثاني إنه تفاجأ بالمتوفي يتشاجر معه بسبب تحميل حمولة بصل، وعقب ذلك تعدى بالضرب على والده ولم يراعِ سنه فتدخل للدفاع عنه وتعدى عليه بـ«شومة» كانت بحوزته فتوفى عندما تلقى ضربة على الرأس.

بلاغ قسم الشرطة

وكان قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين أسفرت عن مقتل الطرف الثاني، وتم ضبط متهمي الطرف الأول.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، التي قررت إحالة القضية للجنايات، ونظر أولى جلسات محاكماتها.