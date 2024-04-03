الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بتهريب وتصدير ربع مليون قرص مخدر بسفاجا

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، اليوم الأربعاء، استكمال محاكمة 12 متهما في محاولة تهريب وتصدير ربع مليون قرص مخدر من عقار الكيبتاجون المخدر، مخبأة في جيوب سرية في شحنة يوسفي مصدرة للخارج، وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن جمارك ميناء سفاجا البحري، بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بجمارك سفاجا، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسفاجا- أحبطوا محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة مخبأة في الجيوب السرية داخل أحد البرادات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأضافت التحقيقات أنه بناءً على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد، محملة برسالة يوسفى مصدرة إلى السعودية، وتم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة تبين وجود جيوب سرية أسفل طبلية البراد وسراديب حديدية محشوة بأكياس معبأة بحبوب لونها بيج بعدد 236 ألف قرص مخدر موزعة على 336 كيسا داخل كل كيس 1000 قرص مواد مخدرة، وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.

الدائرة الأولى جنايات البحر الأحمر المستشار مصطفى عبدالعال قرص مخدر شحنة يوسفي

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