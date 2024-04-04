اليوم.. نظر استئناف المقاول المتهم بالنصب على المواطنين فى عين الصيرة

تنظر محكمة مستأنف مصر القديمة، اليوم استئناف "سيد. ع" المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة.

تفاصيل القضية

كانت أصدرت محكمة جنح مصر القديمة، حكمًا بمعاقبة المقاول المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، بالسجن 109 سنوات في 66 قضية نصب.

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.