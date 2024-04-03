تفاصيل إحالة متهم بابتزاز فتاة بصور فاضحة على "تيك توك" للجنايات

بيهددني بنشر صوري على التيك توك.. بهذه الكلمات صرخت فتاة للاستغاثة من شاب مجهول يبتزتها على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة المعصرة، وعقب ضبطه والتحقيق معه قررت النيابة إحالته لمحكمة الجنايات.



بلاغ لمباحث الإنترنت

في البداية، تقدمت الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عامًا، طالبة جامعية، ببلاغ لمباحث الإنترنت تفيد فيه بتعرضها للابتزاز بنشر صور مخلة لها على شبكة الإنترنت من قبل أدمن إحدى الصفحات على الفيسبوك.



وتبين أن المتهم طلب منها إرسال صور له وعقب أن انصاعت له تفاجأت بمطالبته لها بإرسال صور مخلة لها وهي عارية ومقاطع فيديو وإلا سيقوم بتركيب صور فاضحة لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما تكرر طلبه ورفضها تفاجأت به ينشر منشورًا على منصة "تيك توك" بصورها الشخصية فقررت الإبلاغ عنه.

ضبط المتهم

وعقب الإبلاغ عنه تم تتبع حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وتم الوصول له وتحديد شخصيته وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة الابتزاز.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.