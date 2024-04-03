الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس "متحرش المترو"

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالتحرش بالفتيات في مترو الخط الثاني بالعتبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة التي أكدت أن المتهم تحرش بها وارتكب إيحاءات جنسية داخل محطة مترو الأنفاق بالخط الثاني في محطة العتبة خلال عودتها إلى منزلها قبل الإفطار، فتوجهت إلى أمن المترو وحررت محضر بالواقعة وأثبتت حالة التعدي.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتعرف على هويته، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين أنه يرتكب تلك الوقائع يوميًا، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

العتبة التحرش بالفتيات مترو الخط الأول محكمة جنوب القاهرة محطة العتبة

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ايحاءات جنسية.. التفاصيل الكاملة للتحرش بفتاة خلال عودتها للمنزل فى مترو العتبة

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