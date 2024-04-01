ايحاءات جنسية.. التفاصيل الكاملة للتحرش بفتاة خلال عودتها للمنزل فى مترو العتبة

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بالتحرش بالفتيات في مترو الخط الأول بالعتبة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أقوال الفتاة

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة، التي أكدت أن المتهم تحرش بها وارتكب إيحاءات جنسية لها داخل محطة مترو الأنفاق بالخط الأول في محطة العتبة خلال عودتها لمنزلها، قبل الإفطار، فتوجهت لأمن المترو وحررت محضرًا بالواقعة وأثبتت حالة التعدي.



القبض على المتهم



كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مترو الأنفاق بالخط الأول، وذلك وقت الإفطار.

حيث اتهمت فتاة شابًا التحرش بها، وحررت محضرًا، فتم تفريغ كاميرات المراقبة وتم التعرف على هويته، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عامًا مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين أنه يرتكب تلك الوقائع يوميًا وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.