تحقيقات موسعة في سقوط طالبة من الطابق الخامس بالمعصرة

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في سقوط طالبة بكلية الآداب من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وبسؤال أهليتها أكدوا وجود خلافات بينها وبين والدها في الفترة الأخيرة.



وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة.

وبالانتقال تبين أن المجني عليها طالبة جامعية، 23 سنة، وفارقت الحياة في الحال نتيجة إصابتها بكسور ونزيف بالمخ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.