الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل يمنى الجنسية

المتهمان
المتهمان

تصدر الدائرة 13 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، الحكم على  المتهمين بقتل مسئول يمني الجنسية داخل شقته في فيصل. 

وكانت المحكمة قد أحالت المتهم الأول لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه. 

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" وشهرته عبده عسلية سنة 19، و"إسراء. ص" وشهرتها دينا 22 سنة، و"سهير. ع"وشهرتها منة 17 سنة، قتلوا المجني عليه اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - الكلوازبين - وسلاحًا أبيض مطواة، ومشاركة المتهمة آية رضا 23 سنة لإخفائها جزءًا من المسروقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا داخل مشروب لإفقاده مقاومته؛ وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا - المتهمتان الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول مسكنه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش؛ قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين دخلوا مسكن المجني عليه بالتحايل بقصد ارتكاب جريمتهم، وكان ذلك ليلًا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة - الكلوازبين - وأحرزوا سلاحين أبيضين وأداة مطواة، سكين، أقمشة.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهم الأول حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، بغير ترخيص وحاز بغير ترخيص ذخائر عـيار 27، طلقة، ما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتهم أو إحرازهم، وأن المتهمة الخامسة أخفت الأشياء المسروقة المتحصلة من الجنايات محل الاتهامين الأول والثالث، مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازت سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد خرطوش، بغير ترخيص، كما حازت بغير ترخيص ذخائر عـيار 2 طلقة ما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصًا لها بحيازتها أو إحرازها.

الدائرة 13 الحكم المتهمين اللواء حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع

مواد متعلقة

تفاصيل إحالة متهم بابتزاز فتاة بصور فاضحة على "تيك توك" للجنايات

تحقيقات موسعة في سقوط طالبة من الطابق الخامس بالمعصرة

"حمولة بصل" تنتهي بإحالة أب وابنه للجنايات بسبب قتل شاب في الجيزة.. القصة الكاملة

تجديد حبس "متحرش المترو"

رد فعلها صادم.. سائق تاكسي يتحرش بسائحة بريطانية في قصر النيل

"أخوها ضربها بحجر".. تفاصيل مقتل طفلة في مشاجرة عائلية بمصر القديمة

سيدة تطالب بميراث ابنتها من عائلة والدها أمام المحكمة: "رفضوا يسلمونا نصيبنا الشرعي"

التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل عصابة تزوير أوراق رسمية بتدابير احترازية

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى