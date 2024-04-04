"الأرصاد" تكشف سبب ارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى تلك الفترة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن هناك استمرارًا لارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وهو أمر مستمر منذ عدة أيام.

وأضافت أن قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن "هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس".

ولفتت إلى أن الأجواء مشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، كما أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة في معظم المحافظات من الوجه البحري إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.