الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف سبب ارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى تلك الفترة

الحرارة
الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن هناك استمرارًا لارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وهو أمر مستمر منذ عدة أيام. 

وأضافت أن قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية. 

وأشارت إلى أن "هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس".

ولفتت إلى أن الأجواء مشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة، كما أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة في معظم المحافظات من الوجه البحري إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

الأرصاد الطقس طقس اليوم حالة الطقس هيئة الارصاد منار غانم

مواد متعلقة

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": صناع "الحشاشين" بذلوا جهدًا كبيرًا لتخرج الأحداث بهذه الصورة

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": "الحشاشين" لم يقدم شيئًا من الخيال وجمع شتات تلك الفترة

فاتن الشيخ تكشف لـ"الشاهد": هل مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية؟

لجين عمران تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالتها من MBC

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": حسن الصباح كان يقتل أصحاب الفكر دون تمييز

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن ساذجًا وكان يستخدم العلم فى الشر

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": المصريون هم أول من أطلقوا اسم "الحشاشين" على فرقة الصباح

إسلام عفيفي: موكب الرئيس السيسي يوم التنصيب بسيط وراقي يليق بالمصريين

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى