الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": المصريون هم أول من أطلقوا اسم "الحشاشين" على فرقة الصباح

فاتن الشيخ فى برنامج
فاتن الشيخ فى برنامج الشاهد

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن المصريين هم من أطلقوا على طائفة حسن الصباح "الحشاشين".

وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز خلال برنامج "الشاهد" عبر قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "هذا استنتاج من تتبع تواريخ وتتبع أمهات الكتب، لا أحد أطلق على الطائفة الحشاشين".

وتابعت: "المقريزي مؤرخ مصري صميم بدأ يقول الحشاشين وياقوت الحموي أيضًا".

برنامج الشاهد

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

فاتن الشيخ الدكتورة فاتن الشيخ الشاهد برنامج الشاهد الإخوان الحشاشين الإخوان محمد الباز

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