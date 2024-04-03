الخميس 04 أبريل 2024
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إسلام عفيفي: موكب الرئيس السيسي يوم التنصيب بسيط وراقي يليق بالمصريين

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن مشهد تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة مشهد يليق بمصر ورئيس مصر المنتخب بـ39 مليونًا و702 ألف صوت.

وأضاف "عفيفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن يوم تنصيب الرئيس السيسي يوم يدعو للفخر والاعتزاز من خل هذا الموكب الرائع والبسيط الذي أظهر التوازن في تقديم ما يليق بمصر دون وجود صور مبالغ فيها".

وتابع: “احتفال شيك وراقي يعبر عننا وعن دورنا كمصريين ودولة عرفت الحياة النيابية والبرلمانية منذ عام 1866 وبالتالي ليس جديدًا على مصر أن يتم تنصيب الرئيس بمثل هذا الموكب وهذا الاستقبال من النواب وكبار المسئولين في الدولة والمواطنين والشباب في ساحة الشعب”، مؤكدًا أن هذه رسالة أمان وطمأنينة ليس على الحاضر بل على المستقبل أيضًا.

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