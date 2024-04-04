لجين عمران تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالتها من MBC

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، الأسباب الحقيقية لاستقالتها من "Mbc" في عام 2016، موضحة أنها تركت برنامج "صباح الخير يا عرب"؛ بسبب أنها كانت تريد تقديم برنامج آخر.

وقالت "عمران"، خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "لليوم الناس تقول لي ليه طلعتي إحنا كنا متعودين نشرب قهوتنا كل يوم مع البرنامج، لكن كان في دماغي هطلع من صباح الخير يا عرب وأعوضهم ببرنامج ثاني أحلى".

لجين عمران: عانيت من التسويف في mbc

وأضافت: "فضلت سنة كاملة محطوطة على الرف في mbc ما بشتغل وباخد راتب، وعانيت من التسويف، ما كنتش شايفة أي شيء من الكم والوعود في الواقع، الناس ممكن تنساني وكل يوم برامج جديدة تظهر، وأنا بهذا الوقت كان غير مسموح لي أشتغل في قناة أخرى".

وتابعت: "بعض المسئولين في القناة كانوا يريدون إضافة بند في عقدي بأن القناة لها الحق أن تأخذ 40% من دخلي خارج القناة، 40% من تعبي مش من حقهم، كمان كان في إهمال وأنا عندي كرامة وأنا لا أقبل ذلك".

وأشارت إلى أنها قدمت استقالتها من mbc بعد نصحية من مسئولة في القناة، وقالت لها قدمي استقالتك والباب مفتوح في أي وقت، متابعة: "ندمت بسبب الجمهور الذي تعلقت به، لكن ما ندمت لأن الإدارة ماكنتش شايفاني".