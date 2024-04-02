لجين عمران لـ"حبر سري": لا أرغب في الكشف عن هوية زوجي

كشفت الإعلامية لجين عمران، عن أسباب عدم الإعلان عن هوية زوجها الحالي، مشددة على أنها كانت رغبة مشتركة منها ومن زوجها، موضحة أنها لا تقدر أن تفرض عليه شيئا أو العكس، وكان اتفاق مشترك بينهما.

زوج لجين عمران

وأوضحت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم الإعلان عن هوية زوجها هو عدم رغبته في الظهور على السوشيال ميديا، مشددة على أن زوجها يحب الهدوء ولا يحب الإزعاج ويرى أن الأشخاص تحت الأضواء معرضون للانتقاد وتدخلات الناس وفضولهم لأقل الأمور.

البعد عن الأضواء

وتابعت: "إحدى الفنانات قالتلي البنات بيرسلوا لزوجها صور خادشة للحياء وبيعرضوا نفسهم عليه".