نبيلة مكرم تروى لـ"كلم ربنا" كواليس أزمة نجلها رامى

استضاف الإعلامي أحمد الخطيب خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "كلم ربنا" المذاع عبر "راديو 9090"، الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة.

أزمة نجل نبيلة مكرم

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم: "الله هو سندي ومحور حياتي، والقوة التي ظهرت بها في أزمة نجلي سببها أنني في معية الله سبحانه وتعالى".

وأكدت: "ابني متهم بجريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر الحكم الآن في السجن، تلقيت الخبر بالصدمة، ثم الاستسلام، وبعد هذه المرحلة قررت أن أكون في معية الله سبحانه وتعالى، وعندي ثقة كاملة رغم هذه الأزمة الكبيرة أن الله لا يأتي إلا بالخير".

البقاء في معية الله

وتابعت: "حصل موقف معايا حسيت إن فعلًا ربنا بيساعدني بصورة كبيرة، أنا المفروض بزور ابني كل 3 شهور، ومرة سافرت من أجل الزيارة وجدت أن ابني ومن معه داخل العنبر مصابون بكورونا، وبالتالي تم إلغاء الزيارة، انهرت من العياط اليوم ده، ودعوت الله أن يسخر لي كل السبل لأرى ابني، ولم تمر إلا ساعات قليلة إلا وتلقيت اتصالًا هاتفيًا من السجن بأنني يمكني الزيارة الآن، وبدلًا من أن كانت مدة الزيارة نصف ساعة وصلت إلى ساعتين في اليوم الأول، ومثلها في اليومين الثاني والثالث، أي أنني جلست مع نجلي في هذه الزيارة ما يزيد عن 6 ساعات".