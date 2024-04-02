الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

لُجين عمران تكشف لـ"حبر سرى" حقيقة اختطافها فى المغرب (فيديو)

لجين عمران
لجين عمران

كشفت لجين عمران، حقيقة تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب، موضحة أن هناك من يحب أن يأخذ كل ما يتم التصريح به كهزار على أنه حقيقة وشيء جاد، لكي يصنعوا ترند وموضوعًا من لا شيء.

تصريحات لجين عمران 

وأكدت لجين عمران، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب كان هزارًا، مشددة على أنه كان تعبيرًا مجازيًا خلال مرورها بأحد المواقف في المغرب، منوهة بأنه كان من باب المزاح وتم أخذه كعنوان للفت الأنظار.

كثرة الشائعات والأقاويل 

وأوضحت أن مثل هذه المواضيع لا تعطيها أكبر من حجمها ولا تعلق عليه لكي لا يستمر هذا الشيء، معقبة: "الصحافة حبت تعمل ترند باسمي، فكان لازم يحطعوا عنوان بهذه الطريقة، وكنت أبكي بسبب الشائعات ولكن الآن الأمر اختلف".

لجين عمران حبر سري القاهرة والناس الفنانة لجين عمران برنامج حبر سري

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