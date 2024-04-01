الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رويترز: واشنطن تدرس بيع طائرات وذخائر لإسرائيل بـ 18 مليار دولار

غزة
غزة

أعلنت "رويترز"، أن واشنطن تدرس بيع طائرات وذخائر لإسرائيل بـ 18 مليار دولار، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الإمدادات الأمريكية لإسرائيل 

وأكدت "رويترز"، أن واشنطن تدرس تزويد إسرائيل بطائرات F-15.

جرائم الصهيونية 

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن هناك استحالة من عودة مجمع الشفاء الطبي للعمل من جديد في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وحذرت في ذات الوقت من تكرار هذا السيناريو مع مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي يتعرض هو الآخر لمحاصرة وإطلاق نيران من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر المجمع منذ قرابة أسبوع، وكذلك مستشفى الأمل التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني.

رويترز القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الإمدادات الأمريكية لإسرائيل واشنطن

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