شيخ الأزهر: بر الوالدين سعة للرزق وباب للجنة

قال الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العلماء أكدوا أن البر مع الله يعني الطاعة المطلقة، أما فيما يتعلق بمفهوم البر مع الأب والأم يعني عدم التجاوز بالقول أو الفعل مع الآباء، ويجب التنبيه بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر.

عقوق الوالدين

أكد الدكتور أحمد الطيب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن معاملة الأبناء القاسية للآباء سببه قلة التربية، وعدم تركيز التعليم على قيم التعامل واحترام الأب والأم.

وأضاف في حديثه، أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والعقوق يأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، معبرًا: "بر الوالدين فيه سعة للرزق، وباب للجنة، وطول للأجل".

الغزو الثقافي الأجنبي

وتابع: "غزو البرامج الأجنبية للمجتمعات العربية كان له تأثير سلبي كبير على سلوك الأبناء، ولهذا أطالب بوجود اجتماعات دورية على مستوى وزراء التربية والتعليم؛ للنظر في مقومات تربية الأبناء على القيم الدينية الصحيحة وبثها للأذهان عبر المواد الدراسية".