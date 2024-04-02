الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يهنئ السيسى بتوليه فترة رئاسية جديدة وفوزه بجائزة "رجل السلام"

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

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كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بجائزة “رجل السلام” من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.

مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية

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