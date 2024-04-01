ميار الببلاوى تكشف لـ"العرافة" كواليس محاولة قتلها على يد فنانة شهيرة

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بتعرضها لمحاولة قتل بعد دس إحدى الشخصيات الشهيرة، السم في طعامها، لترد: “يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، دي حاجة حصلت جوا بيتي محدش يعرفها أنتم عرفتوها إزاي”.

محاولة قتل

وأكدت “الببلاوي” خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "الموقف ده حصل فعلا، الفنانة كانت بتحب حد، لكن هو قالها أنا بحب ميار، وهي مجاتليش بنفسها لكن بعتت لي شغالة، والحد ده رجل أعمال كبير".

“العرافة”

جدير بالذكر أن برنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الإفطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.